6 عوامل تدفع إيران وإسرائيل نحو طي صفحة التصعيد

طي الصفحة

وحسب التقديرات، فإن ستة عوامل يمكن أن تمثل إشارة إلى طيّ إسرائيل وإيران صفحة الهجمات المتبادلة، والتي بدأت باستهداف الطيران الإسرائيلي لمقر القنصلية الإيرانية في دمشق، أولها رغبة الطرفين بعدم التصعيد.

ويبدو من الواضح أن طهران وتل أبيب ترغبان في الإبقاء على قواعد اشتباك واضحة تقوم على أساس الهجمات المباشرة من أي طرف ضد الآخر، وهو الأمر الذي يمنع انجرار المنطقة نحو حرب مفتوحة.

أما العامل الثاني، فيتمثل في تنفيذ إسرائيل لهجومها داخل إيران وفق أدنى الحدود وبأقل الأضرار الممكنة، الأمر الذي جمع بين رغبتها في الرد على هجوم السبت، والرغبة الأمريكية بعدم إحداث تصعيد كبير، ما يمكّن تل أبيب من طي صفحة التصعيد الحالي مع طهران.

وفيما يتعلق بالعامل الثالث، فهو يمثل رسالة من المؤسستين العسكرية والأمنية الإسرائيليتين، أنهما قادرتان على ضرب مقدرات البرنامج النووي الإيراني وإحداث ضرر بليغ فيه، الأمر الذي تتجنبه إيران وتدرك أثره السلبي.

وحسب العامل الرابع، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ ردًّا عسكريًّا على هجوم السبت يمكن لإيران تجاهل الرد عليه، خاصة وأنه لم يؤدِّ إلى إحداث ضرر بليغ، وحجم الصواريخ والمسيرات التي أطلقت أقل بكثير من تلك التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني.

ويعد تقليل إيران من شأن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان وبعض حلفائها في المنطقة، العامل الخامس، الذي يمنح الإيرانيين فرصة لعدم الرد على إسرائيل وتجاهل الهجوم، وهو من أكثر المؤشرات القوية على رغبة إيران بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة.

أما العامل السادس والأخير، فيتمثل في الضغط الأمريكي والغربي على كلا الطرفين من أجل وقف الهجمات، والوساطة غير المباشرة من قبل عدد من الدول للحيلولة دون الدخول في تصعيد واسع النطاق بينهما.