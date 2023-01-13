استنفار للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للرد على إجراءات بن غفير

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "قرارات وزير الأمن القومي دفعت الأسرى الفلسطينيين لإعلان حالة الاستنفار، وتشكيل لجان موحدة من جميع الفصائل لمواجهتها"، مؤكداً أن تلك القرارات ستؤدي لإشعال السجون الإسرائيلية.

وأشار أبو بكر، إلى أن "الأسرى يخططون لإجراءات تصعيدية تشمل كافة السجون وسينضم إليها الآلاف، فور البدء بتطبيق قرارات وزير الأمن القومي"، متابعا: "المواجهة الفلسطينية ضد قرارات بن غفير لن تكون داخل السجون فقط؛ بل خارجها أيضا".

وبين: "سنعمل على نقل رسالة الأسرى إلى جميع دول العالم، والمطلوب تحرك دولي لوضع حد للحكومة الإسرائيلية، والقيادة الفلسطينية تجري اتصالات بشأن قضية الأسرى على أعلى المستويات"، مبينا أن هناك تأييدا دوليا كبيرا لقضية الأسرى.

واستدرك بالقول: "لكن من الضروري أن تكون هناك مواقف رسمية وليست فقط بيانات إدانة، ولولا الدعم الأوروبي والأمريكي لم تتخذ إسرائيل هذه القرارات"، وفق قوله.