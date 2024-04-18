جواسيس واضطرابات.. خبراء يكشفون "الأوراق الرابحة" بيد إسرائيل ضد إيران

سلط خبراء الضوء على "أوراق رابحة" بيد تل أبيب ضد طهران، في سياق الرد الإسرائيلي المرتقب على الهجمة الإيرانية الأخيرة.

وأشار الخبراء إلى أن عيون السلطات الإيرانية تتجه نحو "جواسيس إسرائيل" و"فرق الاغتيال" و"الاضطرابات" داخل البلاد، في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وحتى الآن، لم تتضح عملية الرد الإسرائيلي على هجوم الحرس الثوري، فيما إذا كانت ستتم عن طريق هجوم مباشر على أهداف محددة أو اللجوء إلى خيارات أخرى.

وتشمل هذه الخيارات توظيف الجواسيس وفرق الاغتيالات أو استهداف المنشآت النووية والحيوية، كما حدث في حرب الظل المستعمرة منذ سنوات بين إيران وإسرائيل، وفق الخبراء.

اغتيالات وتفجيرات

الخبير في القضايا السياسية وغرب آسيا، سعد الله زارعي، يقول إنه "إذا أغلقت جميع الأبواب أمام إسرائيل للرد على هجوم الحرس الثوري، فإن تل أبيب ستلجأ إلى أوراق كانت سخرتها في السنوات الماضية لصالحها، وهي الاغتيالات والتفجيرات التي حدثت في المنشآت النووية والعسكرية".

ويستشهد زارعي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، بواقعة اغتيال العالم النووي البارز والضابط الكبير في الحرس الثوري محسن فخري زاده وغيره من ضباط الحرس الثوري.

ويبين أنه "رغم اتهام طهران لإسرائيل في هذه العملية التي حدثت في أواخر نوفمبر 2020، فإنه لم يتم العثور على بصمات إسرائيلية فيها، وهو مؤشر خطير، خاصة أن الحادثة وقعت بالقرب من طهران".

ويوضح أن "إسرائيل نفذت عبر جواسيسها في الداخل الإيراني العديد من عمليات الاغتيال، واستهداف المحطات النووية ومواقع عسكرية في عموم البلاد، وألحقت أضرارًا كبيرة بتلك المنشآت المهمة".

ويضيف أنه "إذا بدأت شرارة الاغتيالات عن طريق فرق خاصة تابعة للموساد فإن الجماعات المعارضة للنظام الإيراني ستدخل على الخط".

مواجهة داخلية

ومن جانبه، يرى الخبير في القضايا الدولية، حميد رضا غلام زاده، أنه إذا تأخر الرد الإسرائيلي على إيران - وهو المتوقع وفقا لرأيه - فإن الساحة الداخلية للبلاد ستكون "ساحة مواجهة مع عملاء إسرائيل".

ويقول زاده لـ"إرم نيوز"، إنه "لا أحد ينكر وجود اختراق وعملاء يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، وبالعودة إلى السنوات الماضية نجد آثار ذلك واضحة من خلال التفجيرات والاغتيالات".

ويشير إلى أن "الأجهزة الأمنية مطالبة باتخاذ إجراءات مشددة حتى لا نتعرض للهجوم من قبل العملاء".

ويبين غلام زاده أنه "لا يمكن للأجهزة الأمنية والاستخباراتية أن تغفل عن قضية الجواسيس أو لجوء إسرائيل إلى إدخال جماعات عبر المنافذ الحدودية لتنفيذ الهجمات".

ويعتبر أن "الحدود مع جمهورية أذربيجان وباكستان وكذلك أفغانستان هي الحلقة الأخطر في إدخال الإرهابيين الذين يعملون لصالح إسرائيل"، حسب قوله.