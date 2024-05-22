مصادر: "الصقور" يسعون لحسم منصب الرئيس الإيراني وتعليق مفاوضات النووي

رأت وسائل إعلام إيرانية وأخرى دولية، أن التيار الأصولي الذي يغلب عليه طابع الشباب الثوري "المتشدد"، يسعى بشكل حثيث للفوز في الانتخابات الرئاسية في نهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أن تعليق المحادثات النووية سيكون من أبرز أولوياته.

ويشغل شكل السلطة الجديد المتوقع في إيران، والذي سيكشف عن نفسه بغضون 50 يوما، الشارع الداخلي في البلاد كما الأوساط الدولية، وسط مخاوف من سطوع نجم تيار أصولي "متشدد" يملك فكرا ثوريا يعادي الغرب ويتمسك بالنهج المحافظ والقبضة الأمنية ضد الاحتجاجات والحريات العامة.

ونقلت صحيفة "جهان صنعت" الإيرانية، على لسان كاتبها محمد صادق جنان صفت، أن التيار الأصولي لن يقبل بسهولة تسليم السلطة لخصومه السياسيين، ما يشي بتحرك عاجل يعمل على تنحية المنافسين المحتملين، وحرمانهم من الترشح.

واستشهد الكاتب بما فعله التيار الأصولي في الانتخابات الرئاسية السابقة التي فاز بها رئيسي، حيث استخدم الأصوليون، مجلس صيانة الدستور لاستبعاد منافسي رئيسي وإفساح المجال له للفوز بسهولة.

ويتسق ما ذهب إليه المحلل الإيراني، مع ما ذهب إليه الكاتبان في صحيفة "نيويورك تايمز" رويل مارك قيرتش وري تيكيه، حيث رأيا أن المشهد السياسي الجديد في إيران يهيمن عليه إلى حد كبير الرجال الأصغر سنا الذين يندبون علنا فساد الجيل الأكبر سنا، والافتقار إلى الحماسة الثورية، وعدم الرغبة في التصدي بقوة أكبر لـ"الإمبراطورية الأمريكية المتلاشية".

وأضاف الكاتبان، "ولأن خامنئي يجب أن يعتمد على هذه المجموعة الجديدة للحفاظ على قيم الثورة والحفاظ على الثيوقراطية سليمة، فإنه سيتعين عليه أن يأخذ حساسياتهم في الاعتبار عندما يفكر في كل من الرئيس المقبل ومن يجب أن يخلفه في منصب المرشد الأعلى".