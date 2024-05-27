روسيا: الناتو أصبح في مواجهة مباشرة معنا

أعلن الكرملين، الاثنين، أنّ حلف شمال الأطلسي "الناتو" أصبح بالفعل في مواجهة مباشرة مع روسيا.

وانتقد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ، لاقتراحه أن الدول الأعضاء في الحلف يجب أن تدع أوكرانيا تشن هجمات داخل العمق الروسي بأسلحة غربية، وفق ما نقلت "رويترز" عن صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأضاف بيسكوف: "يزيد حلف شمال الأطلسي من درجة التصعيد"، وذلك عند سؤاله عن تعليقات ستولتنبرغ.

وتابع: "حلف الأطلسي يمزح بالخطاب العسكري ويسقط في النشوة العسكرية"، مضيفا أن الجيش الروسي يعرف ما ينبغي فعله.

وعند سؤاله عما إذا كان الحلف يقترب من مواجهة مباشرة مع روسيا ردّ بيسكوف "هم لا يقتربون، هم في غمار ذلك".

وكان ستولتنبرغ صرح لمجلة "إيكونوميست" أن أعضاء الحلف الذين يزودون كييف بالأسلحة يجب أن يتوقفوا عن حظر استخدامها في ضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

ودأب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحذير الغرب من أنه يخاطر بنشوب حرب عالمية بسبب أوكرانيا ومن أن أي صراع مباشر بين روسيا والحلف معناه أن الكوكب سيكون على بعد خطوة من اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

ويقول مسؤولون روس إن الهجمات الأوكرانية داخل العمق الروسي تصعيد مباشر، بما في ذلك الهجمات على مناطق مدنية وعلى أجزاء من الدفاعات النووية الروسية.

وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 أسوأ انهيار في العلاقات بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962.

وتتقدم روسيا الآن على امتداد خط المواجهة في أوكرانيا.

ودأبت الولايات المتحدة على قول إنها لا تشجع أوكرانيا على المهاجمة داخل روسيا، رغم أن أوكرانيا تضغط بشدة من أجل ذلك.

وذكرت مجلة "إيكونوميست" أن تعليقات ستولتنبرغ تستهدف بوضوح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يعارض السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية في هجماتها داخل روسيا.