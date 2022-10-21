استشهاد فلسطيني وإصابة 3 خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين

استشهد شاب فلسطيني في وقت مبكر من فجر الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، إن "شابا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابته بالرصاص الحي في منطقة الرقبة".

وأوضحت الصحة في بيانها، أن "الشاب صلاح بريكي البالغ من العمر 19 عاما، استشهد بعد إصابته بجراح خطيرة في منطقة الرقبة خلال اشتباكات وقعت بمخيم جنين".

وأكدت الصحة، أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات أخرى نتيجة الاشتباكات بين الجيش ومسلحين فلسطينيين، حيث وصفت جراحها بالطفيفة، ومعظمها بالأطراف.