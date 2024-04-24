روسيا توقف نائبا لوزير الدفاع بشبهة فساد

أوقف نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف بشبهة فساد، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، الثلاثاء.

وكتبت اللجنة على تلغرام: "تم توقيف نائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية تيمور فاديموفيتش إيفانوف. يشتبه بأنه ارتكب جرما استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات؛ أي قبول رشوة"، وفق "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالأمر، كما تم إخطار وزير الدفاع سيرغي شويغو مسبقًا.

وتم تعيين إيفانوف نائباً لوزير الدفاع بموجب مرسوم رئاسي عام 2016.