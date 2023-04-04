إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح حرجة وخفيفة، في عملية طعن وقعت صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من معسكر تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة ريشون لتسيون، في تل أبيب، بحسب القناة السابعة العبرية.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن الشرطة اعتقلت منفذ عملية الطعن، مشيرة إلى إصابة جندي بجروح حرجة وآخر بجروح خفيفة، وكلاهما في العشرينيات من العمر.

وتضاربت الأنباء حول مصير منفذ العملية، وفيما إذا كان هناك آخر ساعده، علما أن تقارير أفادت باعتقال منفذ العملية من قبل إسرائيليين سلموه للشرطة، فيما يتم البحث عن آخر يشتبه بأنه كان برفقته.