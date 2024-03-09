التايمز: ماكرون "يخطف الأضواء" الأوروبية في مناهضته لروسيا

اعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "خطف الأضواء"، بطريقة دعمه أوكرانيا ومناهضة روسيا، في الحرب القائمة بين البلدين الجارين.

وذكر التقرير، أن "ما أثار حفيظة حلفاء فرنسا، لا سيما المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وغيرهما من رؤساء الوزراء، هو استيلاء ماكرون على الأضواء الأوروبية، وعرضه مقترحًا خلال قمة التضامن مع أوكرانيا في باريس، أنه يمكن للناتو إرسال قوات للمشاركة في القتال".

وأضاف أن "ماكرون اعترف، العام الماضي، لزعماء شرق الناتو أنه أخطأ بسذاجة في الحكم الجيد على نوايا الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، العام 2022، وكان ينبغي عليه أن يكون متنبهًا أكثر عندما شارك في مطب دبلوماسي مع بوتين".

وبحسب التقرير، فإن مقترح ماكرون جعله يحظى "بقبول طيّب لدى الأوروبيين الشرقيين الذين شعروا بالفزع من تودده لبوتين سابقًا".