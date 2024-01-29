من أين يحصل المتشددون في الساحل الأفريقي على "الأسلحة الصغيرة"؟

رصدت منظمة "مسح الأسلحة الصغيرة" الدولية استمرارا لعميات تهريب الأسلحة إلى دولة مالي، التي تعاني من اضطرابات أمنية، ما يغذي نشاط المتشددين الذين نفذوا 2224 هجوما مسلحا منذ عام 2015 إلى 2022.

وكشفت المنظمة من مقرها في جنيف، في تقرير لها الإثنين، اطلعت "إرم نيوز" على نسخة منه، أن العتاد العسكري يصل من مسارات تهريب عديدة، معظمها يبقى مجهولا ليقع في أيدي الجماعات المسلحة في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي".

وفي ظل مواصلة استخدام مسارات لتجديد مخزون الأسلحة، ألقت القوات المسلحة المالية القبض على ما يثبت مصدر تلك الأسلحة، إذ أكدت بأن "ليبيا كانت مصدر التهريب الرئيس إلى جانب دول أخرى في المنطقة".

ووفق المنظمة، فإن تحقيقات توصلت إليها مالي عقب احتجاز أسلحة، أشارت إلى تهريب مدفع هاون فرنسي عيار 81 ملم بشكل غير مشروع من ليبيا.

كما شملت المواد غير المشروعة المنتجة في فرنسا، ووصلت إلى تلك الجماعات، قذائف هاون عيار 81 ملم، وألغاما مضادة للدبابات بلجيكية الصنع، وكذلك قذائف هاون صربية يعود مصدرها لعام 2019، فيما لفتت المنظمة إلى سيطرة الجماعات المسلحة على الذخيرة الموجودة في مخزونات القوات المالية على غرار الصواريخ الروسية من عيار 122 ملم.

وبحسب المنظمة، فإنه "أصبح بإمكان الجماعات المسلحة، الحصول على الأسلحة بما في ذلك العتاد المصنوع حديثًا، من خلال الاستيلاء عليه إما من القوات الحكومية أو عبر الاتجار غير المشروع"، لكنها حذرت من أن "استخدام الجماعات المتشددة هذه الأسلحة سيؤدي إلى دعم إنشاء خلايا جديدة".