بينها مصير ماكرون ورئيسة المفوضية.. 5 دروس من الانتخابات الأوروبية

يرصد تقرير فرنسي 5 دروس كبرى من انتخابات البرلمان الأوروبي التي خلفت نتائجها تداعيات سياسية واسعة خصوصًا في الداخل الفرنسي.

ووفق التقرير، الذي نشره موقع تلفزيون "تي في 5" الفرنسي، فإن من بين أبرز الدروس المستخلصة إضعاف موقف ماكرون، وغموض مصير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فضلا عن صعود اليمين المتطرف، وتراجع أنصار حماية البيئة، وارتفاع نسبة المشاركة.

صعود اليمين

واعتبر التقرير أنّ صعود اليمين المتطرف كان منتظرًا، مع تقدم حزب التجمع الوطني في فرنسا، وحزب الحرية في النمسا، واحتلال حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الثاني متقدمًا على الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة المستشار أولاف شولتس.

لكن على مستوى الاتحاد الأوروبي، تظل هذه الأحزاب منقسمة بين كتلة "الهوية والديمقراطية" الملتفة حول حزب مارين لوبان، والتي تم استبعاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" منها مؤخرًا بعد فضائح مرتبطة برئيس القائمة، وكتلة "القانون والعدالة" التي تعرضت لانتكاسة، وجورجيا ميلوني وحزبها "فراتيلي ديتاليا" الذي حقق تقدمًا واضحًا.

وتعلق كريستين فيرجير، نائبة رئيس معهد جاك ديلور بأنه "لا يمكن القول إن هذه طفرة كبيرة للغاية، لقد كانت حركة مستمرة لعدة انتخابات، لكنها لا تسمح بتشكيل أقلية معرقلة داخل البرلمان".

ويعتبر معظم الخبراء أن إعادة تجميع الأحزاب القومية المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لها بالحصول على تأثير أكبر، أمر لا يمكن تصوره.