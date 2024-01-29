توقعات بعقد مفاوضات روسية أوكرانية بعد انتخابات أمريكا

توقع القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسى (الناتو)، جيمس ستافريديس، إجراء مفاوضات روسية أوكرانية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل.

ورجح في تصريحات للبرنامج الإذاعي "The Cats Roundtable"، الذي يقدمه المذيع جون كاتسيماتيديس، أن تكون نهاية الحرب الأوكرانية مشابهة إلى حد كبير لنهاية الحرب الكورية، مع بقاء أجزاء من أوكرانيا محتلة من قبل القوات الروسية.