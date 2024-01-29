توقعات بعقد مفاوضات روسية أوكرانية بعد انتخابات أمريكا
توقع القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسى (الناتو)، جيمس ستافريديس، إجراء مفاوضات روسية أوكرانية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل.
ورجح في تصريحات للبرنامج الإذاعي "The Cats Roundtable"، الذي يقدمه المذيع جون كاتسيماتيديس، أن تكون نهاية الحرب الأوكرانية مشابهة إلى حد كبير لنهاية الحرب الكورية، مع بقاء أجزاء من أوكرانيا محتلة من قبل القوات الروسية.
وقال الأدميرال ستافريديس، وهو أدميرال متقاعد من البحرية الأمريكية: "إن روسيا وأوكرانيا مرهقتان بشكل متزايد بسبب هذه الحرب من حيث قدراتهما العسكرية، ومن حيث العقوبات الاقتصادية التي يتم تطبيقها على الجانبين".
ورجح، وفقًا لما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، "أنه في نهاية هذا العام، ربما بعد الانتخابات الأمريكية، لدينا لحظة للمفاوضات المحتملة".
وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه بينما أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا، في أيلول/سبتمبر 2022، قال فيه إن محادثات السلام "مستحيلة" مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن زيلينسكي كشف، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، عن "صيغة سلام" مكونة من 10 نقاط، دعا فيها إلى انسحاب القوات الروسية واستعادة حدود الدولة الأوكرانية مع روسيا، وهي خطة رفضتها موسكو.