الكرملين: أوروبا بحاجة لعدو افتراضي لصرف الانتباه عن مشاكلها

عدّ الكرملين تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي المتلاحقة عن الحرب مع روسيا محاولة لصرف الانتباه عن المشاكل في "القارة العجوز"، مشيرًا إلى "أنهم حسب فهمهم لا يجدون من هو أفضل من روسيا لتصويرها كعدو؛ من أجل غايات في نفوسهم".

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، في مقابلة تلفزيونية مع بافيل زاروبين، إن الدول الأوروبية تضخ للرأي العام رسائل بشأن حرب محتملة مع روسيا؛ لأنها بحاجة لصنع عدو افتراضي.

وأعلن بيسكوف، في مقابلة صحفية، الأحد، "أنهم بحاجة إلى مواصلة صنع عدو، والقيام بذلك بشكل بارز؛ من أجل تبرير الزيادة في النفقات".

وأضاف: "كما ترون، فإن تخصيص 50 مليار دولار، من ناحية، ليس مبلغًا خطيرًا للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكن من ناحية أخرى، فإنه لا يزال ملحوظًا على خلفية ظاهرة الأزمة التي تتجلى في اقتصادات أوروبا".

وأردف: "ألمانيا هي المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، لكن قطاعات بأكملها من الاقتصاد الألماني تفقد جاذبيتها وقدرتها التنافسية. وبطبيعة الحال، في ظل هذه الخلفية، من الأفضل صرف الانتباه عن طريق صنع عدو وشيطنته. وهنا، بالطبع، ربما لا يوجد لديهم أحد أفضل منا ليتخذوه عدوا؛ لغايات أخرى في نفوسهم".