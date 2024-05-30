أمريكا تعتزم مقاطعة مراسم تأبين أممية للرئيس الإيراني الراحل

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتزم مقاطعة مراسم تأبين ستنظمها الأمم المتحدة يوم الخميس للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في وقت سابق من هذا الشهر في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وعادة ما تقيم الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، مراسم لتأبين أي زعيم دولة يتوفى وهو في المنصب. وستتضمن المراسم إلقاء كلمات عن رئيسي.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز": "لن نحضر هذه الفعالية بأي صفة".

ولم يسبق أن أشارت أي تقارير إلى عزم الولايات المتحدة مقاطعة مراسم تأبين رئيسي.