أوربان: ترامب هو السياسي الوحيد القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو السياسي الوحيد القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأعرب أوربان عن رأيه هذا في مقابلة مع مجلة لوبوان الفرنسية، قائلاً: “لو كان دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في فبراير 2022، لما كانت هناك حرب في أوروبا".

ورأى أنه لا يوجد زعيم آخر في الولايات المتحدة يمكنه الضغط على أوكرانيا وإنهاء الصراع العسكري هناك.

وجدد رئيس الوزراء المجري، الثلاثاء، قبل يومين من القمة الأوروبية الاستثنائية في بروكسل، رفضه تقديم المساعدات لأوكرانيا على مدى أربع سنوات، معتبراً أن أوكرانيا تشكل بعيداً عن النزاع، "تحدياً كبيراً" لأوروبا.

وفي ظل غضب المزارعين في أوروبا، وخاصة أمام الواردات الأوكرانية، قال الزعيم القومي إن "هذه المسألة تظهر إلى أي مدى تمثل أوكرانيا معضلة كبيرة لأوروبا، بعيداً عن الحرب".

وأضاف "علينا أن نكون حذرين للغاية لأن أوكرانيا دولة ضخمة، وأن تقاربها أو حتى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير هائل وكارثي على الاقتصادات الأوروبية، خاصة في القطاع الزراعي".

وأوضح أن إنتاجها "أرخص بكثير من إنتاج المزارعين الفرنسيين والمجريين، وهذا أمر لا يمكن احتماله. لا يمكننا المنافسة"، داعيا المفوضية الأوروبية إلى "الدفاع عن المصالح الأوروبية ضد الأوكرانية، وليس العكس".