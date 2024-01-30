أوربان: ترامب هو السياسي الوحيد القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو السياسي الوحيد القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وأعرب أوربان عن رأيه هذا في مقابلة مع مجلة لوبوان الفرنسية، قائلاً: “لو كان دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في فبراير 2022، لما كانت هناك حرب في أوروبا".
ورأى أنه لا يوجد زعيم آخر في الولايات المتحدة يمكنه الضغط على أوكرانيا وإنهاء الصراع العسكري هناك.
وجدد رئيس الوزراء المجري، الثلاثاء، قبل يومين من القمة الأوروبية الاستثنائية في بروكسل، رفضه تقديم المساعدات لأوكرانيا على مدى أربع سنوات، معتبراً أن أوكرانيا تشكل بعيداً عن النزاع، "تحدياً كبيراً" لأوروبا.
وفي ظل غضب المزارعين في أوروبا، وخاصة أمام الواردات الأوكرانية، قال الزعيم القومي إن "هذه المسألة تظهر إلى أي مدى تمثل أوكرانيا معضلة كبيرة لأوروبا، بعيداً عن الحرب".
وأضاف "علينا أن نكون حذرين للغاية لأن أوكرانيا دولة ضخمة، وأن تقاربها أو حتى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير هائل وكارثي على الاقتصادات الأوروبية، خاصة في القطاع الزراعي".
وأوضح أن إنتاجها "أرخص بكثير من إنتاج المزارعين الفرنسيين والمجريين، وهذا أمر لا يمكن احتماله. لا يمكننا المنافسة"، داعيا المفوضية الأوروبية إلى "الدفاع عن المصالح الأوروبية ضد الأوكرانية، وليس العكس".
وحول الملف الأوكراني، أشار إلى "عزلة المجر داخل الاتحاد الأوروبي، في حين أن الدول الأعضاء الست والعشرين الأخرى لا تزال تعتقد أن هناك حلاً عسكرياً".
وبعد اعتراضها في كانون الأول/ديسمبر على دفع 50 مليار يورو لكييف على مدى أربع سنوات، أشار أوربان إلى أن بودابست قدمت السبت "عرضا توفيقيا"، داعية إلى "قرار سنوي يتم تعديله وفقا للأحداث".
يأتي ذلك فيما يقترب موعد الانتخابات الأوروبية التي يأمل في الفوز بها مع تشكيلات قومية أخرى، والانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر مع احتمال فوز دونالد ترامب.
لكن بروكسل ردت بتهديد المجر بـ "حصار مالي واسع النطاق"، وفق مقال نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، وذكرت الصحيفة البريطانية أن الاتحاد الأوروبي أعد وثيقة يدعو فيها زعماء دول التكتل إلى الاعلان عن حرمان المجر من جميع أموالها المستحقة ما لم يتم التوصل إلى حل الخميس، بهدف الضغط على بودابست من خلال "تعريض عملتها للخطر" وهز ثقة المستثمرين.
واعتبر أوربان الذي اعتاد تحدي شركائه ذلك "نوعا من الابتزاز، ليس لدي أي شك في صحة هذه الوثيقة. بالنظر إلى معرفتي ببروكسل، إنهم قادرون على ذلك".