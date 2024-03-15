روسيا تحبط محاولات أوكرانية للتوغل في أراضيها

أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، تصدي القوات الروسية لجميع محاولات القوات الأوكرانية في السيطرة على أراضٍ في مناطق تقع بالجانب الروسي من الحدود، وفق وكالة "فرانس برس".

وتزايدت الهجمات الأوكرانية، هذا الأسبوع، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، من 12 حتى 14 آذار/مارس، أحبط جنود من القوات المسلحة الروسية جميع محاولات المسلحين الأوكرانيين للتوغل في أراضي منطقتي بيلغورود، وكورسك، التابعتين لروسيا الاتحادية".