إسقاط العشرات خلال ساعات.. "حرب المسيرات" تحتدم بين روسيا وأوكرانيا
أعلن الجيش الأوكراني اليوم أن قواته دمرت 31 طائرة مسيرة، وأسقطت 12 صاروخا أطلقها الجيش الروسي ليلا، بينما أكدت القوات الروسية إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية.
واحتدمت "حرب المسيرات" بين الجيشين الروسي والأوكراني في الساعات الأخيرة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها دمرت 12 صاروخا، والطائرات المسيرة جميعها البالغ عددها 31 طائرة أطلقتها روسيا خلال أحدث هجوم جوي لها خلال الليل.
ولا يزال مصير صاروخين من طراز "كينجال" الأسرع من الصوت غير معروف، لكن السلطات لم تقدم بعد تفاصيل عن مكان سقوطهما، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أن الصواريخ والطائرات المسيرة أُسقطت فوق أجزاء من جنوب ووسط وغرب وشمال أوكرانيا.
وفي المقابل أكدت تقارير روسية اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق أجواء كورسك وبريانسك، واعترضت صاروخ "نبتون" المضاد للسفن، و29 قذيفة "فامباير" فوق مدينة بيلغورود.
وقال مسؤول روسي محلي، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت في ساعة مبكرة اليوم الأحد 7 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي بمقاطعة كورسك.
وأعلن حاكم براسوفسكي في مقاطعة بريانسك من جانبه، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة براسوفسكي، دون وقوع إصابات أو دمار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لشن هجوم باستخدام صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" و29 قذيفة لراجمات "فامباير"، تم اعتراضها جميعا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وفي وقت سابق من ليل السبت الأحد قُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا في غارة روسية على متجر هايبر ماركت في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وفقًا لتقرير جديد قدمه الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف، على تطبيق "تيليغرام".