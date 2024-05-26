إسقاط العشرات خلال ساعات.. "حرب المسيرات" تحتدم بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم أن قواته دمرت 31 طائرة مسيرة، وأسقطت 12 صاروخا أطلقها الجيش الروسي ليلا، بينما أكدت القوات الروسية إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية.

واحتدمت "حرب المسيرات" بين الجيشين الروسي والأوكراني في الساعات الأخيرة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها دمرت 12 صاروخا، والطائرات المسيرة جميعها البالغ عددها 31 طائرة أطلقتها روسيا خلال أحدث هجوم جوي لها خلال الليل.

ولا يزال مصير صاروخين من طراز "كينجال" الأسرع من الصوت غير معروف، لكن السلطات لم تقدم بعد تفاصيل عن مكان سقوطهما، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أن الصواريخ والطائرات المسيرة أُسقطت فوق أجزاء من جنوب ووسط وغرب وشمال أوكرانيا.