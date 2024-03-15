أستراليا تستأنف تمويل الأونروا بعد شهرين من تعليقه

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، اليوم الجمعة، إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد شهرين تقريباً من تعليق التمويل.

وعلّقت أستراليا تمويل "الأونروا" بسبب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضحت وانج أن أستراليا تشاورت مع "الأونروا" والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها.

وأضافت أنه سيتم تقديم حوالي 6 ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور.

وذكرت وانج في مؤتمر صحفي: "يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعًا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات".