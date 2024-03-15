أستراليا تستأنف تمويل الأونروا بعد شهرين من تعليقه
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، اليوم الجمعة، إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد شهرين تقريباً من تعليق التمويل.
وعلّقت أستراليا تمويل "الأونروا" بسبب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأوضحت وانج أن أستراليا تشاورت مع "الأونروا" والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها.
وأضافت أنه سيتم تقديم حوالي 6 ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور.
وذكرت وانج في مؤتمر صحفي: "يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعًا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات".
وكانت أستراليا وأكثر من 12 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة بالمشاركة في هجوم حماس.
وبدأت الأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم، وأنهت "الأونروا" عقود بعض الموظفين بعد معلومات قدمتها إسرائيل.
واستأنفت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل إلى حد ما. وقال المفوض العام للوكالة الأسبوع الماضي إنه يحدوه تفاؤل حذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريباً.
وأعلنت وانج أيضاً عن تمويلين آخرين بقيمة 4 ملايين دولار أسترالي لليونيسف ومليوني دولار أسترالي لمنشأة منفصلة تابعة للأمم المتحدة في غزة.
وردًا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن عددًا من الفلسطينيين تركوا عالقين في أثناء محاولتهم الوصول لأستراليا بعد إلغاء التأشيرات المؤقتة، قالت وانج إن جميع المتقدمين يخضعون لفحوصات أمنية وأحالت السؤال إلى وزيرة الشؤون الداخلية.