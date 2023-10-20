لافروف يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للالتزام بالقرارات الصادرة عام 67
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن أمله بأن تعود فلسطين وإسرائيل إلى رشدهما وتبدآن المفاوضات.
ودعا لافروف في مقابلة على القناة الروسية الأولى الجانبان إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والحقائق التي ظهرت بعد عام 1967 بعين الاعتبار.
وقال: "آمل أن يعود الجميع إلى رشدهم ويجلسوا إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف: "سيكون من الضروري النظر إلى الخريطة وربط الإجراءات العملية بقرار مجلس الأمن الدولي، والأخذ في الاعتبار الحقائق التي ظهرت بعد عام 1967".
وأكد وزير الخارجية الروسي التزام بلاده بقرارات مجلس الأمن، مشيرا: "نحن ملتزمون بقرارات مجلس الأمن الدولي، التي لم يتم إلغاؤها أو التخلي عنها. وتفرض هذه القرارات إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".