لافروف يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للالتزام بالقرارات الصادرة عام 67

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن أمله بأن تعود فلسطين وإسرائيل إلى رشدهما وتبدآن المفاوضات.

ودعا لافروف في مقابلة على القناة الروسية الأولى الجانبان إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والحقائق التي ظهرت بعد عام 1967 بعين الاعتبار.

وقال: "آمل أن يعود الجميع إلى رشدهم ويجلسوا إلى طاولة المفاوضات".