"خيبة إسرائيلية" من استمرار إسبانيا في تمويل أونروا

عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من استمرار إسبانيا في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، خلال مؤتمر صحفي في القدس، إن "الحكومة الإسبانية تلعب دورًا سلبيًّا للغاية حتى الآن، ونشعر بخيبة أمل شديدة".

وبحسب الوكالة، تزعم إسرائيل أن "12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، بينما أعلنت الوكالة في 26 يناير الفصل الفوري لـ 13 من موظفيها، وبدء التحقيق في تورطهم بالهجوم".

وكانت الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي ومورد الأسلحة لإسرائيل، أول دولة من بين 16 دولة قررت تعليق تمويلها للأونروا.