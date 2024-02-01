"خيبة إسرائيلية" من استمرار إسبانيا في تمويل أونروا
عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من استمرار إسبانيا في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، خلال مؤتمر صحفي في القدس، إن "الحكومة الإسبانية تلعب دورًا سلبيًّا للغاية حتى الآن، ونشعر بخيبة أمل شديدة".
وبحسب الوكالة، تزعم إسرائيل أن "12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، بينما أعلنت الوكالة في 26 يناير الفصل الفوري لـ 13 من موظفيها، وبدء التحقيق في تورطهم بالهجوم".
وكانت الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي ومورد الأسلحة لإسرائيل، أول دولة من بين 16 دولة قررت تعليق تمويلها للأونروا.
وأضافت الوكالة الإسبانية، أنه من بين الدول المانحة الكبرى الأخرى، فإن إسبانيا، والنرويج، والسويد، والدنمرك، وبلجيكا فقط هي التي تحافظ على مساهماتها.
وأشارت الوكالة، إلى أن إسرائيل شعرت أيضًا "بخيبة الأمل"؛ بسبب تصرفات رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال جولة في الشرق الأوسط في نوفمبر الماضي.
وكان سانشيز انتقد العدد الكبير من الضحايا في غزة بسبب الحرب، معظمهم من الأطفال والنساء، وكان حازما في الاقتراح الإسباني للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولفتت الوكالة إلى أن إسرائيل تتهم "الأونروا" بتلقين طلاب مدارسها "عقيدة الكراهية لإسرائيل"، في حين زعم الجيش الإسرائيلي عثوره على أنفاق تابعة لحماس بجوار أو تحت منشآت الوكالة في غزة.