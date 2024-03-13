صفقة صواريخ أمريكية بـ3.5 مليار دولار لبولندا

وافقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليار دولار.

والصفقة التي أبلغ بها الكونغرس، بحسب القانون الأمريكي، تلحظ بيع صواريخ جو-أرض بعيدة المدى بقيمة 1,77 مليار دولار، وصواريخ جو-جو متوسطة المدى بقيمة 1,69 مليار دولار، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

وفي السياق، حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش لقائه الرئيس البولندي ورئيس الوزراء، في البيت الأبيض، من أن روسيا ستمضي أبعد من غزوها لأوكرانيا، مجددًا مطالبة الكونغرس بإقرار رزمة مساعدات عسكرية لكييف في أسرع وقت ممكن.

وقال بايدن، وفقًا لـ"فرانس برس": "علينا التحرك قبل فوات الأوان؛ لأن روسيا لن تتوقف في أوكرانيا، وبإمكان بولندا أن تتذكر ذلك".