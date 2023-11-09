وزير الخارجية البريطاني في السعودية لبحث حرب غزة

أفادت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان أن وزير الخارجية جيمس كليفرلي وصل اليوم الخميس إلى السعودية لدفع الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حل للصراع في غزة وجنوب إسرائيل.

وسيجتمع كليفرلي مع وزراء خارجية من منطقة الشرق الأوسط وسيناقش الجهود المبذولة لمنع تصعيد إقليمي أوسع للحرب، يشمل لبنان واليمن.

وأضاف البيان بأن كليفرلي سيبحث أيضا المبادرات الرامية لزيادة حجم المساعدات التي تصل إلى المدنيين في قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك الأدوية والوقود والمياه، وضمان توفير الأموال والإمدادات لدعم جهود الإغاثة.