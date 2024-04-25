"لوموند": ماكرون يتعرض لانتقادات بسبب توقيت خطابه

أثار قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديد موعد لإلقاء خطابه الأوروبي، اليوم الخميس، بالتزامن مع الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان الأوروبي، انتقادات من العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، أعلن الكثيرون أنهم لن يحضروا خطاب ماكرون في جامعة السوربون بباريس، مبينة أن توقيت خطاب ماكرون أثار الدهشة وكذلك انزعاجا بين أنصاره.

الحياة الديمقراطية

وجاء الخطاب، الذي من المقرر أن يتزامن مع الجلسة النهائية الحاسمة للبرلمان الأوروبي، في وقت من المقرر إجراء تصويت كبير فيه، بما في ذلك التصويت على تبسيط السياسة الزراعية المشتركة، وهي مسألة ذات أهمية ولاسيما لفرنسا.

وبدعوة من ماكرون لحضور خطابه، وفقا للصحيفة، انتقد العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي علنًا التاريخ المختار.

وبدورها علقت النائبة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي نورا مبارك قائلة: "لإظهار الالتزام بالحياة الديمقراطية للبرلمان الأوروبي، سيكون من الأفضل تجنب إلقاء خطاب حول أوروبا في باريس، بينما يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي للمرة الأخيرة في ستراسبورغ".

كما بررت غيابها بقولها: "آسفة، لدي حق التصويت".