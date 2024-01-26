إيران وباكستان.. عودة السفيرين واستئناف العلاقات الدبلوماسية

أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني "رسول موسوي"، الجمعة، عودة سفير باكستان إلى العاصمة طهران، وذلك بعدما قرر البلدان خفض التوتر واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، التي انقطعت الأسبوع الماضي.

وقال رسول موسوي، مساعد عام شؤون دول جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "وصل السيد مدثر، سفير باكستان، إلى طهران، وفي غضون ساعات قليلة سيصل إلى إسلام آباد السيد رضا أميري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "شعبا وسلطات البلدين سعداء بعودة العلاقات إلى الأوضاع الجيدة المعتادة، وفي الوضع الحالي، فإن مسؤولية وسائل الإعلام في كلا البلدين جسيمة للغاية لتعزيز الصداقة والأخوة بين إيران وباكستان".

وتدهورت العلاقات الباكستانية الإيرانية بشكل حاد في 16 كانون الثاني/يناير الجاري، عندما نفذت طهران ضربات أحادية الجانب في غرب باكستان، في أعقاب هجماتها الأخيرة في العراق وسوريا.