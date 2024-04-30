فوضى وتكسير في جامعة كولومبيا.. موجة الاعتصامات تدخل منحنى خطرا (صور)
أخذت موجة جديدة للاعتصامات الطلابية في أمريكا المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منحنى خطرا بعد أن استولى العشرات من المتظاهرين اليوم الثلاثاء على مبنى أكاديمي في جامعة كولومبيا، وحطموا بعض مرافقه بسبب عدم تلبية مطالبهم.
صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية قالت في تقرير نشرته اليوم، إن طلابا في الجامعة قاموا بعد ساعات من بدء الدراسة بوضع كراسي وطاولات خشبية أمام الأبواب لمنع الآخرين من الدخول لقاعة "هاميلتون" في جامعة كولومبيا.
وأظهرت صور نشرتها الصحيفة موجة من العنف والتكسير لبعض مرافق الجامعة، كما قاموا بتغطية الكاميرات الأمنية داخل القاعة بأشرطة وأكياس سوداء.
ونقلت الصحيفة أن أربعة متظاهرين يرتدون أقنعة رفعوا لافتة كتب عليها "قاعة هند" من نافذة تطل على حشد من المتظاهرين، وجاءت إعادة التسمية على ما يبدو تكريما لهند رجب، وهي فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات قُتلت في غزة إلى جانب اثنين من المسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين حاولوا إنقاذها في يناير كانون الثاني.
وتجمع المئات خارج المبنى مشتبكين بأذرعهم، ليشكلوا سلسلة بشرية تسد المدخل، وقال المتظاهرون في هتافاتهم: "لن نغادر حتى تلبي الجامعة كل مطالبنا".