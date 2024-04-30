فوضى وتكسير في جامعة كولومبيا.. موجة الاعتصامات تدخل منحنى خطرا (صور)

أخذت موجة جديدة للاعتصامات الطلابية في أمريكا المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منحنى خطرا بعد أن استولى العشرات من المتظاهرين اليوم الثلاثاء على مبنى أكاديمي في جامعة كولومبيا، وحطموا بعض مرافقه بسبب عدم تلبية مطالبهم.

صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية قالت في تقرير نشرته اليوم، إن طلابا في الجامعة قاموا بعد ساعات من بدء الدراسة بوضع كراسي وطاولات خشبية أمام الأبواب لمنع الآخرين من الدخول لقاعة "هاميلتون" في جامعة كولومبيا.