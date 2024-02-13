استطلاع: 77% من الإيرانيين يرفضون المشاركة في الانتخابات

أظهر استطلاع للرأي، أن حوالي 77% من الشعب الإيراني لا ينوون المشاركة في انتخابات البرلمان في مارس/آذار المقبل.

وكشف الاستطلاع أن حوالي 40% من المجتمع "يريدون إسقاط الجمهورية الإسلامية كشرط أساسي لأي تغيير"، في حين طالب 25% بـ "تغييرات هيكلية وانتقال من الجمهورية الإسلامية".

وأجرى الاستطلاع مركز "غمان" الإيراني، وهو مستقل وغير ربحي مسجل في هولندا، بمشاركة 60 ألفا، ستة آلاف منهم داخل الجمهورية الإسلامية.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 38% من المجتمع لم يكن لديهم علم بموعد الانتخابات، في حين أن 39% ممن صوتوا في انتخابات البرلمان عام 2020 لا ينوون المشاركة هذا العام.