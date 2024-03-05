تصادم سفينتين عسكريتين في بحر الصين الجنوبي

أعلن خفر السواحل الفيليبيني أن إحدى سفنه تعرضت لأضرار، الثلاثاء، إثر اصطدامها بأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني خلال قيامها بمهمة إمداد في بحر الصين الجنوبي.

وقال العميد في خفر السواحل الفيليبيني جاي تارييلا في منشور على منصة "إكس" إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني ترافقها مجموعة سفن قامت "بمناورات خطيرة و"عرقلة" نتج عنها تصادم أدى إلى "أضرار طفيفة في هيكل سفينة خفر السواحل الفيليبيني".

وأشار إلى أنه تم نشر سفينة "بي آر بي سندانغان" وسفينة ثانية "لدعم عملية التناوب وإعادة تموين القوات المسلحة الفلبينية" في المنطقة.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بكامله تقريباً، متجاهلة مجموعة من دول جنوب شرق آسيا المطلة على البحر وحكما قضائيا دوليا بعدم أحقيتها.

وأعلن خفر السواحل الصيني الثلاثاء في بيان أنه "اتخذ إجراءات السيطرة" ضد ما وصفه ب"توغل غير قانوني" لسفن فيليبينية في جزء متنازع عليه من بحر الصين الجنوبي.

وقال البيان: "في 5 آذار/مارس، اتخذ خفر السواحل الصيني إجراءات السيطرة وفقا للقانون ضد تسلل غير قانوني لسفن فيليبينية في المياه المتاخمة لشعاب ريناي جياو المرجانية في جزر نانشا الصينية".

و"ريناي جياو" هو الاسم الصيني لجزيرة "ساكند توماس شول" ضمن مجموعة جزر "سبراتلي" التي تطلق عليها بكين اسم "نانشا".

وهذا الاصطدام هو الحادث الثاني من نوعه منذ كانون الأول/ديسمبر، عندما أطلقت سفن صينية خراطيم مياه على زوارق عسكرية فيليبينية.