زعماء مجموعة العشرين يصدرون إعلانًا في اليوم الأول من القمة

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، أن زعماء مجموعة العشرين توصلوا إلى توافق بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة خلال القمة؛ مما يشير إلى أن المفاوضين نجحوا في حل خلافات عميقة بخصوص الصياغة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا ناشد الإعلان جميع الدول المعنية التصرف بما يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل.

وطالبت المجموعة بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعيا للاستيلاء على أراض بما يتنافى مع وحدة أراضي وسيادة واستقلال أي دولة.

كما قالت المجموعة إن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول.

ودعا الإعلان روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري والسلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين.

وأكد زعماء المجموعة أنهم سيعملون على تسهيل التمويل منخفض التكاليف للبلدان النامية لدعم تحولها إلى خفض انبعاثات الكربون.

وتابعوا: "سنواصل وسنشجع جهود رفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثاله عالميا عبر الأهداف والسياسات القائمة بما يتفق مع الظروف المحلية بحلول 2030".