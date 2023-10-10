الخارجية الإسرائيلية لـ"إرم نيوز": سنقضي نهائيًا على "المنظمات الإرهابية" بالمنطقة‎

قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مصممة على القضاء نهائيًا على "المنظمات الإرهابية" والإجرامية في المنطقة.

وأشار كعبية خلال حديث مع "إرم نيوز"، إلى أن إسرائيل في حالة حرب الآن، بعد أن شنت حركة حماس هجومًا وحشيًا على المواطنين الإسرائيليين من خلال التسلل إلى البلاد والقصف الصاروخي، ما خلف أكثر من 1000 قتيل إسرائيلي.

وأوضح أن الهجوم جاء بعد فترة طويلة تحاول فيها إسرائيل تحقيق الهدوء في قطاع غزة، وتستثمر جهودًا مكثفة لرفع مستوى الاقتصاد الفلسطيني، والتركيز على المشاريع طويلة الأجل في غزة.

وكانت مناقشات دائرة حول تنفيذ برنامجي الغاز لغزة والغاز البحري.