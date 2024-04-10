بعد تهديد خامنئي.. إسرائيل تتوعد بالرد داخل إيران على أي هجوم

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجومًا من هناك.

وكتب كاتس على منصة "إكس" متوعدًا: "إذا شنت إيران هجومًا من أراضيها سترد إسرائيل في داخل إيران".

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قد هدد في وقت سابق إسرائيل قائلًا: "يجب أن تعاقَب وستعاقَب" على مهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأضاف المرشد الإيراني، في كلمة بمناسبة عيد الفطر: "الكيان الصهيوني ارتكب خطأ بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا، وسيعاقب على ذلك".