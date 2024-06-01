تسريب هوياتهم متوقع.. مخاطر تترصد المحلفين في محاكمة ترامب

بعدما بقي المحلفون الذين أدانوا دونالد ترامب طوال محاكمته الجنائية في نيويورك محميين بموجب أمر أصدرته المحكمة بإبقاء هوياتهم طي الكتمان، يتعين عليهم العودة إلى حياتهم الطبيعية في بلد يشهد تصاعدًا في المضايقات أو حتى العنف بدوافع سياسية.

وإثر إعلان المحلفين الـ12 وهم خمس نساء وسبعة رجال قرارهم إدانة الرئيس الأمريكي السابق بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية تزوير مستندات محاسبية بهدف إخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات 2016، شكرهم القاضي خوان ميرشان على "منحهم هذه القضية كل الاهتمام الذي تستحقّ".

وإن كانوا تخطوا الصعوبات والقيود والضغوط التي رافقت المحاكمة، فهم يواجهون اليوم خطر نقمة مؤيدي ترامب، برأي خبراء.

وتوقعت كلير فينكلستين أستاذة القانون في جامعة بنسيلفانيا، أن يتم في نهاية المطاف "تسريب" هويات المحلفين، مضيفة أن "ذلك سيكون من خلال هيئة الدفاع" عن ترامب.

فبالرغم من كتمان أسمائهم عن العامة والصحافة، فإن المدعين ومحامي الدفاع كانوا على علم بها.

وجرت محاولات على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف تفاصيل بشأن المحلفين، كما وردت تهديدات باستخدام العنف ضدهم.

وقالت فينكلستين لوكالة "فرانس برس"، "هذا سيعرضهم للخطر، تماما مثلما رأينا بالنسبة للعاملين في الانتخابات، هذا قد يكون مصدر قلق حقيقيًا".

وأكد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك براد هويلمان سيغال، أن سلامة المحلفين تحظى "بأكبر قدر من الأهمية".

وقال السيناتور الديمقراطي، إن "حمايتهم وهذا الحكم سيثبتان للأمة وللعالم أننا حقًا دولة يحكمها القانون".

وأوضحت فينكلستين، أنه في حال كان المحلفون في خطر "يمكن فعليًا نشر عناصر أمن عند منازلهم، أو تغيير أماكن سكنهم، وفي حال ساءت الأمور فعليًا، وضعهم ضمن برنامج لحماية الشهود" مضيفة "آمل ألا يصل الوضع إلى هذا الحدّ".