مارين لوبان رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني"
مارين لوبان رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني"رويترز

اليمين المتطرف يتصدر نوايا التصويت في انتخابات فرنسا التشريعية‎

يتصدر حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف، نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع ما بين 33 - 34%، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاعين نشرا الإثنين.

وفي دراسة لمعهد "آريس إنتراكتيف-تولونا" أجراها لحساب وسائل الإعلام الفرنسية "شالنج" و"إم 6" و"آر تي إل" غداة إعلان حل "الجمعية الوطنية"، تتصدّر "الجبهة الوطنية" نوايا التصويت مع 34%.

ويلي الجبهة اليسار مجتمعاً في المرتبة الثانية مع 22% من نوايا التصويت (حصد 25,7% في انتخابات 2022) ومعسكر ماكرون ثالثاً مع 19% (مقابل 25,8%) وحزب "الجمهوريون" اليميني رابعاً مع 9% (مقابل 11,3%).

ووفق معهد الاستطلاع سيحصد "التجمع الوطني" غالبية نسبية مع ما بين 235 - 265 مقعداً، مقابل 89 حالياً في "الجمعية الوطنية".

وسيقتصر عدد مقاعد "المعسكر الرئاسي" على ما بين 125 - 155 نائباً (مقابل 249 حالياً)، أما تحالف اليسار "نوبيس" فسيحصل على ما بين 115 - 145 مقعداً (مقابل 153 حالياً) و"الجمهوريون" 40 - 55 مقعداً (مقابل 74 حالياً).

وفي دراسة أخرى أجراها معهد "أوبينيون واي" لحساب "سي نيوز" و"أوروب 1" و"لو جورنال دو ديمانش"، تصدّرت "الجبهة الوطنية" نوايا التصويت مع 33%، يليها "نوبيس" مع 23% ومن ثم "المعسكر الرئاسي" مع 18 بالمئة.

وأعرب 61% من المستطلَعين عن تأييدهم قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل "الجمعية الوطنية" والدعوة لانتخابات مبكرة، فيما أعرب 38% عن معارضتهم الخطوة الرئاسية.

وفاز "التجمع الوطني" في الانتخابات الأوروبية في فرنسا حاصداً 31,36% من الأصوات ومتقدماً بفارق كبير على المعسكر الرئاسي الذي أيده 14,6% من الناخبين.

ودفع هذا الفوز الساحق لليمين المتطرف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل "الجمعية الوطنية" والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 حزيران/يونيو والثانية في 7 تموز/يوليو.

وأجري استطلاع معهد "آريس إنتراكتيف-تولونا" عبر الإنترنت في 9 و10 حزيران/يونيو، وشمل عيّنة من 2744 شخصاً يبلغون 18 عاماً وما فوق وبينهم 2340 مسجلين في قوائم الناخبين، وبهامش خطأ يترواح بين 1 و2,3 نقطة.

أما استطلاع "أوبينيون واي" فأجري في 10 حزيران/يونيو وشمل عيّنة من 1153 شخصاً يبلغون 18 عاماً وما فوق بينهم 1095 مدرجين في قوائم الناخبين، وبهامش خطأ يتراوح بين 1,4 و3,1 نقاط.

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الانتخابات التشريعية

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