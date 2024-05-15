احتجاجات عمال النظافة تنذر بتحويل باريس لـ"صندوق قمامة"

وتأتي المكافأة، تقديرًا لالتزامهم بنجاح الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 400 يورو شهريًّا في بدل الواجبات والقيود والخبرة، وهو ما يشكل جزءًا كبيرًا من أجورهم.

وعلى الرغم من عدة مناقشات مع مكتب أوليفيا بولسكي، نائبة عمدة المدينة المسؤولة عن الموارد البشرية، لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق، وبدأ العملاء الإضراب، يوم الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام.

في حين طالبت اتحاد النقابات العمالية في منتصف النهار بـ 70% إلى 90% من المضربين اعتمادًا على المناطق، أشارت مدينة باريس لصحيفة "لوموند" إلى أن معدل المضربين يبلغ 16% من بين 5 ٱلاف من جامعي القمامة، بحسب محطة "فرانس إنفو" الفرنسية.

وهذا المعدل أقل بكثير، لكنه أعلى من التعبئة الأخيرة حول هذا الموضوع، في 24 أبريل، والتي أسفرت عن 6.3% من المضربين بين عمال النظافة.

وقال ديدييه لابرويير، سائق القمامة ومندوب نقابة القوى العاملة من مرآب فيكتور هوجو في إيفري سور سين (فال دو مارن)، أحد الكراجات الخمسة التي تغذي العاصمة: "إذا كانت المدينة قذرة، فإن العالم كله سيرى ذلك، لكن لدينا مطالب مستمرة منذ سنوات".

وأضاف: "بعد الاجتماع مع جامعي القمامة، اجتمع سائقون أيضا وقررنا دعمهم في نهجهم، فعندما نرى المكافآت التي حصل عليها موظفو هيئة النقل في باريس وضباط الشرطة بإضراب مثير للسخرية فعلينا أن نتحرك.

ويوم الثلاثاء، أضرب 86% من سائقي هذا المرآب، ويؤكد مندوب القوى العاملة بتعبئة 900 سائق في المدينة.

واستنكر قائلا: "هذا العام، حصلنا على زيادة إجمالية قدرها 120 يورو فقط، تم دفعها اعتبارًا من يوليو، مع أقدمية ستة وعشرين عامًا، أصبح صافي راتبهم 2500 يورو مع المكافآت".

وتابع:" نريد أن نحظى بتقدير أكبر لعملنا، الذي يزداد تعقيدًا مع الدراجات والمشاة...".