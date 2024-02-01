قنبلة روسية تستهدف مستشفى شمال شرق أوكرانيا‎

قال مسؤولون أوكرانيون إن قنبلة روسية أصابت مستشفى في شمال شرق البلاد يوم الأربعاء، مما أدى إلى تحطم النوافذ والمعدات وإجلاء عشرات المرضى.

وذكر فولوديمير تيموشكو رئيس فرع خاركيف الإقليمي للشرطة الوطنية أن "إحدى القنابل ضربت المستشفى بشكل مباشر حوالي الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي في بلدة فيليكي بورلوك شمال شرقي خاركيف، وسقطت قنبلة ثانية في مكان قريب".

وكتب على فيسبوك أنه "تم إجلاء 38 شخصاً من المنشأة جميعهم من المرضى باستثناء 5 أشخاص.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في الموقع.

وشهدت منطقة خاركيف هجمات روسية متكررة على أهداف في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف على تطبيق تيليجرام إن "طائرات مسيّرة روسية قصفت هدفاً للبنية التحتية في المدينة.