تقرير: تدشين إسرائيل سفارة دائمة لها في تركمانستان رسالة مبطنة لطهران

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها، إن زيارة إيلي كوهين إلى تركمانستان، تعتبر أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا. حيث كانت الزيارة السابقة في عام 1995، عندما قام وزير الصحة الإسرائيلي آنذاك إفرايم سينا بزيارة تركمانستان. وقبل ذلك بعام زارها وزير الخارجية شمعون بيرس.

تحالفات جديدة

وتعد تركمانستان واحدة من أكثر دول العالم انغلاقًا، وفقًا للكثيرين، فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الشمالية من حيث الانعزال.

وبحسب التقرير، تأتي زيارة الوزير إيلي كوهين لتركمانستان، كجزء من سياسة إسرائيل للسعي لتحالفات جديدة مع الدول المجاورة لإيران.

وفي ظل هذه الخلفية، وصلت الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل وأذربيجان مؤخرًا إلى آفاق جديدة، ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى إنشاء أول سفارة أذربيجانية في إسرائيل، وزيارة وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايرموف، وزيارة الوزير كوهين إلى باكو.

وكانت تركمانستان آخر دولة في الاتحاد السوفيتي السابق، أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في أكتوبر/ تشرين الثاني 1993. وفي الأعوام 1994-2003 كان التمثيل الإسرائيلي على مستوى سفير غير مقيم، ومقره في وزارة الخارجية في القدس. وفي عام 2009، قرر وزير الخارجية الأسبق أفيغدور ليبرمان رفع مستوى السفارة إلى سفارة مقيمة في عشق أباد.

وفي الأعوام 2010-2013، جرت محادثات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين من أجل الوصول إلى صيغة لرفع مستوى العلاقات، والاتفاق على سفير إسرائيلي مقيم يكون مقبولاً لدى تركمانستان، بعد تعيين سفيرين من قبل إسرائيل تم استبعادها من قبل التركمان؛ بدعوى أنهم ضباط استخبارات.

وفي يوليو/ تموز 2013، وصل شيمي تسور، كأول سفير إسرائيلي مقيم إلى تركمانستان، وقدم خطاب اعتماده إلى الرئيس آنذاك قربانقولي بيردي محمدوف. وفي الوقت نفسه، قرر التركمان تجديد تمثيلهم في إسرائيل بعد توقف، وفي عام 2013، تم تعيين السفير التركماني عطا سيرداروف سفيرا غير مقيم في إسرائيل اعتبارًا من عام 2017، وسفيرا لتركمانستان في روما مسؤولا عن العلاقة مع إسرائيل.