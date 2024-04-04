أبرز الهجمات التي تعرضت لها إيران خلال السنوات الأخيرة

تشهد إيران هجمات متواترة تستهدف قوات الشرطة والجيش والحرس الثوري، آخرها الهجوم على نقطتين عسكريتين جنوب شرق البلاد الخميس.

وعلى امتداد السنوات الماضية عرفت البلاد هجمات دامية خلّفت عشرات القتلى واستهدفت مقار أمنية أو أضرحة لشخصيات بارزة، وتوجّه فيها طهران أصابع الاتهام إلى تنظيم "جيش العدل" الانفصالي أو إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

الأكثر دموية

ومثل هجوم 3 يناير / كانون الثاني الماضي الأكثر دموية، حيث قُتل ما لا يقل عن 103 أشخاص في انفجار قنبلتين بالقرب من قبر الجنرال الإيراني الراحل، قاسم سليماني، في الذكرى الرابعة لاغتياله على يد الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2011، وقع انفجار في مخزن للأسلحة تابع للحرس الثوري الإيراني في ضواحي طهران أسفر عن مقتل 36 شخصًا، بينهم الجنرال حسن مقدم، المسؤول عن برامج التسلّح في الحرس الثوري.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2013، تبنى تنظيم "جيش العدل" السني المعارض المسؤولية عن قتل 14 عنصرًا من حرس الحدود الإيراني، بالقرب من الحدود مع باكستان.