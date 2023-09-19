أردوغان: العلاقات مع مصر تتطور بفعل المصالح المشتركة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، إن العلاقات مع مصر تتطور بفعل المصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف، في خطاب ألقاه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين المنعقدة في نيويورك، أن علاقة تركيا بمصر شابها بعض التوتر في وقت ما، ولكن نعمل الآن على تعميقها.

ووجه أردوغان في خطابه انتقادا إلى مجلس الأمن، قائلا: إن "مجلس الأمن الدولي لم يعد ضمانة للأمن العالمي وبات ساحة تصادم للاستراتيجيات السياسية للدول الخمس دائمة العضوية".

وأشار إلى أنه "ينبغي علينا بناء هيكل لإدارة عالمية قادرة على تمثيل جميع الأعراق والمعتقدات والثقافات في العالم".

وأكد أردوغان أن "علينا إعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن ضمان الأمن والسلام والرفاهية في العالم بسرعة، تحت قيادة الأمم المتحدة"، مؤكدًا: "سنواصل جهودنا بشكل مطرد لإنهاء الحرب عبر الدبلوماسية والحوار".

وأكد أردوغان أنه "لا يمكن للسلام الدائم أن يتحقق في الشرق الأوسط إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية"، موضحًا أنه "من الصعب على إسرائيل إيجاد السلام والأمن اللذين تسعى إليهما دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتكاملة جغرافيًا".