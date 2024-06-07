بوتين: روسيا سيطرت على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده سيطرت على 47 بلدة وقرية أوكرانية منذ بداية العام الجاري.

وقال بوتين أمام الحاضرين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، "منذ بداية هذا العام وحده، أعتقد أنه تم تحرير 47 بلدة".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث في شهر شباط/ فبراير الماضي، ويشن الجيش الروسي هجمات واسعة النطاق على عدة محاور منها خاركيف ودونيتسك.

ويتوقع خبراء غربيون أن استمرار الوضع في هذه الوتيرة يشي بأن الجبهة الأوكرانية قد تنهار مع نهاية الصيف الجاري إذا لم يتدخل الغرب بشكل مباشر في الحرب.