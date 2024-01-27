ضوابط تجبر البريطانيين على الانتظار طويلا لدخول أوروبا

أبلغ مجلس "أشفورد بورو" لجنة التدقيق الأوروبية في البرلمان البريطاني، بأن السياح الراغبين في زيارة أوروبا قد يواجهون فترات انتظار تصل إلى 14 ساعة أو أكثر عند نقاط التفتيش الحدودية، بناءً على نظام جديد للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، قال المجلس إن ميناء دوفر البريطاني والمناطق المحيطة به قد تتعرض لاضطرابات كبيرة عند تنفيذ النظام الجديد للدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات لتجنب التأخيرات، مشيرا أن الانتظار لمدة 14 ساعة سيكون “السيناريو الأسوأ ” إذا تم تطبيق البرنامج كما هو مخطط له في تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن القواعد الجديدة تتطلب من الأشخاص الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي تسجيل بصمات أصابعهم وصورهم، إضافة إلى جوازات سفرهم.