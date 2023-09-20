شويغو: روسيا ستنفذ المشاريع المشتركة مع إيران رغم معارضة أمريكا‎

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد، مشيرًا إلى تصميم موسكو على تنفيذ المشاريع المشتركة مع إيران رغم الضغوطات الغربية.

وقال شويغو في الاجتماع مع نظيره الإيراني في طهران: "نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من المشاريع المخطط لها، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين".

وأضاف: "يُظهر الضغط بالعقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، بينما يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مستوى جديد".

وأكد وزير الدفاع الروسي استعداد بلاده "لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط"، مبيّنًا أن" الحوار الروسي الإيراني يتطوَّر اليوم بشكل مكثف وخاص".