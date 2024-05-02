محللون: انسحاب واشنطن من النيجر يُضعف نفوذها في ليبيا

فقدت واشنطن إحدى أهم ركائزها الإستراتيجية لتنفيذ عمليات استخباراتية تستهدف الجماعات المسلحة في جنوب ليبيا وفي أنحاء منطقة الساحل، بعد إعلانها القبول بقرار الانسحاب من النيجر بحسب متابعين.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه روسيا على زيادة نفوذها عبر الترتيب لنشر الفيلق الأفريقي بحلول الصيف.

وبعد ما يزيد على أربعة أشهر من الرحيل القسري للجنود الفرنسيين من النيجر، إحدى الدول المتاخمة للجنوب الليبي، يعكس الإعلان عن انسحاب الجنود الأمريكيين فشل الإستراتيجية العسكرية الدبلوماسية التي تقودها واشنطن، وفق ما يؤكده مراقبون.

انحياز لروسيا

ومنذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، حاولت الولايات المتحدة التفاوض على الحفاظ على وجودها مع النظام العسكري للجنرال عبد الرحمن تياني، الذي انحاز إلى روسيا مثل نظرائه في مالي وبوركينا فاسو.

ففي الـ10 من أبريل الماضي وصل نحو مائة مدرب من الفيلق الأفريقي، وهو التسمية الجديدة للوجود شبه العسكري الروسي في منطقة الساحل، إلى نيامي. وستكون المهمة الرسمية لهؤلاء الرجال تدريب جيش النيجر، ولا سيما على استخدام نظام دفاع مضاد للطائرات توفره روسيا.

ومن المتوقع أن تفقد الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى قاعدة حيوية للطائرات دون طيار في النيجر، والتي تستخدمها لمحاربة "داعش" و"القاعدة" في منطقة الساحل، علمًا أن النيجر بها 3 قواعد عسكرية، هي: القاعدة الجوية 201 في شمال النيجر بأغاديس، والقاعدة الجوية 101 في نيامي، وقاعدة ديركو القريبة من الحدود الليبية التابعة لوكالة المخابرات المركزية.