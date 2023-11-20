كوريا الشمالية تحذر اليابان من أنها ستطلق قمرا صناعيا قريبا

أبلغت كوريا الشمالية اليابان بأنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الفترة الممتدة بين يوم الأربعاء المُقبل والأول من كانون الأول/ديسمبر المُقبل، وفق ما أفادت وكالة "كيودو" للأنباء.

ويأتي إخطار خفر السواحل اليابانيين رغم تحذير كوريا الجنوبية بيونغ يانغ من مغبة إطلاق قمر صناعي لأغراض التجسس، للمرة الثالثة، بعد محاولتين في وقت سابق من هذه السنة، وتشديدها على وجوب الوقف "الفوري" لتلك الاستعدادات.

وفي حالة إتمام عملية الإطلاق، فستكون هذه هي المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية التي تطلق فيها قمرا صناعيا في الفضاء بغرض التجسس هذا العام.

وفشلت محاولتان سابقتان في أكتوبر تشرين الأول وأغسطس آب.

ويأتي تحرك بيونغ يانغ بعدما استنكرت اليوم الاثنين بيع الولايات المتحدة المحتمل لمئات الصواريخ إلى اليابان وكوريا الجنوبية، واصفة ذلك بأنه عمل خطير يزيد التوتر في المنطقة ويطلق شرارة سباق تسلح جديد.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بيونجيانج ستعزز إجراءات الردع والرد على عدم الاستقرار في المنطقة والذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون وراءه.

وبعد إعلان كوريا الشمالية عزمها إطلاق القمر الصناعي، قال مكتب رئيس الوزراء الياباني على منصة إكس إن الحكومة ستعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وآخرين "لحث" كوريا الشمالية على عدم المضي قدما في ذلك.

وتسعى بيونغ يانغ إلى إطلاق قمر صناعي عسكري للتجسس، قائلة إنها تعتزم إنشاء أسطول من الأقمار الصناعية لمراقبة تحركات القوات الأمريكية والكورية الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا في 31 مايو أيار الماضي، وانتهى به الأمر بالسقوط في البحر.