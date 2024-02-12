روسيا تسقط 33 طائرة مسيرة فوق مقاطعة خيرسون

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من تدمير 33 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني فوق مقاطعة خيرسون.

وبحسب الوزارة الروسية، فقد تم إسقاط هذا السرب فوق مدن "نوفايا كاخوفكا وأوبريفكا وريسكوي وبيشانوفكا" في خيرسون.