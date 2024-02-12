روسيا تسقط 33 طائرة مسيرة فوق مقاطعة خيرسون
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من تدمير 33 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني فوق مقاطعة خيرسون.
وبحسب الوزارة الروسية، فقد تم إسقاط هذا السرب فوق مدن "نوفايا كاخوفكا وأوبريفكا وريسكوي وبيشانوفكا" في خيرسون.
وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة أن"القوات الروسية عززت من مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه كراسني ليمان"، كما صدت هجومين للجيش الأوكراني في مدينة يامبولوفكا في دونيتسك الشعبية وفي تشيرفونايا في لوغانسك.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، بحسب وزارة الدفاع الروسية 290 مقاتلا وأربع عربات مدرعة.