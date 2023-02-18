بايدن يعتزم توجيه "رسائل" لبوتين في خطاب مرتقب

وسيلتقي بايدن الرئيس البولندي أندريه دودا وأعضاء مجموعة بوخارست التسع، وهي مجموعة من أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري اتصالات هاتفية مع قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وفق البيت الأبيض.

وقال كيربي لصحافيين الجمعة إن المحادثات مع دودا ستغطي "تعاوننا الثنائي، فضلا عن جهودنا الجماعية لدعم أوكرانيا وتعزيز قوة ردع الناتو".

ومن شأن اجتماع الأربعاء مع زعماء مجموعة بوخارست التسع، بلغاريا وتشيكيا وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، "إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت لأمن هذا التحالف".