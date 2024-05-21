الحكومة الفرنسية: ماكرون سيتوجه اليوم إلى كاليدونيا الجديدة

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "اعتبارًا من مساء" الثلاثاء إلى أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي الذي يشهد أعمال عنف منذ أيام على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل، على ما قالت الناطقة باسم الحكومة بريسكا توفونو، وفقا لوكالة فرانس بريس.

وقالت توفونو "أعلن رئيس الجمهورية في اجتماع حكومي أنه سيذهب. سيتوجه إلى هناك اعتبارًا من مساء اليوم".

واندلعت أعمال الشغب الأخيرة في كاليدونيا الجديدة التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف شخص، بعد إقرار إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، حيث يرى المنادون بالاستقلال أنّ ذلك سيحول السكان الأصليين إلى أقلية.

وأرسلت فرنسا ألف عنصر أمني إلى الإقليم الذي هزّته سبع ليالٍ من أعمال العنف التي خلّفت 6 قتلى إضافة إلى مئات الجرحى.