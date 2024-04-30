فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية

طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدي الصعود يوم 9 أيار/ مايو الجاري والعنصرة يوم 19 من الشهر ذاته، بسبب ما وصفه بـ "المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي".

وقال الوزير في كتاب رسمي، "إن استمرار التوترات القوية على المستوى الدولي"، خصوصا الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، يتطلب "الحفاظ على يقظة كبيرة" أمام أماكن العبادة المسيحية، وفق وكالة فرانس برس.