وزير خارجية إيران الجديد: دعمنا لـ"جماعات المقاومة" سيستمر

قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، إنّ دعم إيران لـ"جماعات المقاومة" سيستمر باعتباره جزءا من إستراتيجية البلاد.

وذكر باقري، في مقابلة صحفية نشرتها وسائل إعلام إيرانية، الخميس، إنّ سياسة إيران تجاه دول الجوار تقوم على محاولة منع التوتر في المنطقة، لافتًا إلى أن إستراتيجية دعم المقاومة ستستمر.

وأضاف "سنواصل سياستنا تجاه دول الجوار، وسنتفاوض فيما بيننا على مجالات التعاون المتنوعة"، مشيرًا إلى أن "النظام الإسرائيلي تعرض لهزائم ثقيلة في فلسطين وعلى المستوى الدولي".