وزير خارجية إيران الجديد: دعمنا لـ"جماعات المقاومة" سيستمر
قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، إنّ دعم إيران لـ"جماعات المقاومة" سيستمر باعتباره جزءا من إستراتيجية البلاد.
وذكر باقري، في مقابلة صحفية نشرتها وسائل إعلام إيرانية، الخميس، إنّ سياسة إيران تجاه دول الجوار تقوم على محاولة منع التوتر في المنطقة، لافتًا إلى أن إستراتيجية دعم المقاومة ستستمر.
وأضاف "سنواصل سياستنا تجاه دول الجوار، وسنتفاوض فيما بيننا على مجالات التعاون المتنوعة"، مشيرًا إلى أن "النظام الإسرائيلي تعرض لهزائم ثقيلة في فلسطين وعلى المستوى الدولي".
وتابع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة: "إن سياسة حسن الجوار التي انتهجها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، أثبتت فعاليتها"، مؤكدًا أن "علاقاتنا مع جيراننا جيدة".
وتم تعيين علي باقري كني وزيرًا للخارجية بالوكالة، بعد وفاة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية رئاسية، يوم الأحد الماضي، شمال غربي إيران.
كما توفي في الحادث ذاته كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين في البلاد.