لليوم الثالث.. مناورات كورية شمالية بالذخيرة الحية

تجري كوريا الشمالية مناورات بالذخيرة الحيّة عند سواحلها الغربية، اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في ثالث يوم على التوالي من التدريبات العسكرية قرب الحدود البحرية المتنازع عليها مع سيول.

وذكرت "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن "كوريا الشمالية تجري مناورات بالذخيرة الحيّة على الساحل الغربي"، دون نشر تفاصيل إضافية.

وأوصى مسؤولون محليون في كوريا الجنوبية سكان الجزر الحدودية البحرية بـ"أخذ الحيطة والحذر بشأن النشاطات في الهواء الطلق".