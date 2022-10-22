"ميرتس" يشترط استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين لدخول الائتلاف المقبل

أعلن حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، اليوم السبت، عن شرط وضعه لقبوله الدخول في أي ائتلاف حكومي بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، المقررة مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

واشترطت رئيسة حزب "ميريتس" زهافا غالؤون "استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين" لدخول الائتلاف الحكومي المقبل في حال فوز كتلة التغيير التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لابيد في الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت غالؤون، في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية، إن "حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يمس بحقوق الإنسان داخل دولة إسرائيل".

وشددت على أن "خطة بعض الأحزاب التابعة للائتلاف الحالي المتمثلة بالتركيز على القضايا الاجتماعية فقط وإرجاء مناقشة القضايا السياسية لأربع سنوات تتناقض ورؤية السلام والمساواة كما طرحها رئيس الوزراء لابيد من على منبر الأمم المتحدة".

واعتبرت أن هذا التأجيل سيكون بمثابة إضاعة للوقت وقد يتسبب في وقوع المزيد من الضحايا وزيادة المرارة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وتتزامن هذه التصريحات مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، في الأول من الشهر المقبل، حيث أكدت تقارير عبرية أن أيا من المعسكرين المتنافسين لن يتمكنا من الحصول على أغلبية في "الكنيست" لتشكيل الحكومة المقبلة، قبل أيام من التوجه إلى صناديق الاقتراع في خامس انتخابات تشهدها إسرائيل في غضون 3 سنوات ونصف السنة.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي في إسرائيل أنه لو أجريت الانتخابات هذه الأيام ستحصل كتلة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو على (60) مقعداً، وكتلة التغيير، بدون تحالف الجبهة والعربية للتغيير، على (54) مقعداً، بينما لم يتجاوز حزب التجمع وحزب إيليت شاكيد نسبة الحسم.

وبحسب استطلاع الرأي الذي نشرته "12" العبرية، سيحصل حزب "الليكود" على 30 مقعداً، في حين يحصل "هناك مستقبل" على 25 مقعداً، و"الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا، و"المعسكر الوطني" على 12 مقعداً.

كما أظهرت النتائج أن حزب "شاس" سيحصل على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" على 6 مقاعد، و"العمل" على 5 مقاعد، و"ميرتس" على 5 مقاعد، بينما سيحصل تحالف "الجبهة العربية للتغيير" على 4 مقاعد، ومثلها لـ"القائمة الموحدة".

وكان زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو قد قال إنه "سيشكل حكومة وطنية يمينية بدون الأحزاب اليسارية".

وأضاف نتنياهو أن "غانتس لن يكون في حكومة برئاستي، فهو يساري يريد عاصمة فلسطينية في القدس، لذلك لن أقوم بتشكيل حكومة معه".