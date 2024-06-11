في 14 عاما من حكم المحافظين.. هل غير المهاجرون وجه بريطانيا؟

ومع ذلك، بحلول عام 2023، بلغ صافي الهجرة 685 ألف شخص، أي أكثر من ضعفين ونصف ضعف مستوى عام 2010. وحتى الأرقام الأخيرة تشير إلى عدم وجود انخفاض كبير؛ مما يشير إلى اتجاه أعلى بكثير من الأهداف التي حددتها إدارات المحافظين المتعاقبة.

ارتفاع معابر القوارب الصغيرة

أحد الجوانب المثيرة للقلق في الهجرة، الزيادة الكبيرة في عبور القوارب الصغيرة عبر القناة الإنكليزية، حيث تزايدت بشكل حاد هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، والتي غالبا ما تتم على متن سفن غير آمنة.

وأوضحت الصحيفة أنه وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 فقط، وصل ما يقرب من 10500 شخص بهذه الطريقة، بزيادة قدرها 12٪ عن نفس الفترة من عام 2022.

ويظل وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بإيقاف القوارب" نقطة محورية في استراتيجيته للهجرة، وكذلك يستمر ارتفاع معدلات الهجرة، مما يزيد من تعقيد رواية الحكومة بشأن السيطرة على الهجرة غير الشرعية.

خطة الترحيل في رواندا

واجهت خطة سوناك المثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، والتي تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية، تحديات قانونية متعددة ولم يتم تنفيذها حتى انتخابات تموز/يوليو 2024.

ويسلط هذا المخطط، الذي من المتوقع أن يكلف حوالي 500 مليون جنيه إسترليني، الضوء على التعقيدات والمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها سياسات الهجرة الحالية في المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من هذه الخطط الطموحة، تشير المعابر المستمرة إلى أن تأثير الاستراتيجية على الحد من الهجرة لا يزال موضع شك.

التحولات في التركيبة السكانية

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تغير تكوين المهاجرين إلى المملكة المتحدة بشكل كبير، حيث شهدت نهاية حرية الحركة انخفاضًا في عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي وارتفاعًا مماثلاً في عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.